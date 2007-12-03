Партія Путіна набирає в Чечні 99,2%

У Чечні після підрахунку більше половини голосів виборців, "Єдина Росія" набирає більше 99%, повідомив РІА Новостиголова республіканського виборчкому Ісмаїл Байханов.

"Вже оброблено близько 55% бюлетенів і, за попередніми підсумками, з них 99,2% підтримали "Єдину Росію". На другому місці - КПРФ. За неї проголосували 0,15% виборців", - повідомив Байханов.

За його словами, це дані по Грозному і з шести сільських районів республіки.

Всього у виборах у Чечні взяли участь 99,2% з числа зареєстрованих виборців.