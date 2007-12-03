Партія Путіна набирає в Чечні 99,2%
08:39, 03 грудня 2007Світ
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На другому місці - КПРФ
У Чечні після підрахунку більше половини голосів виборців, "Єдина Росія" набирає більше 99%, повідомив РІА Новостиголова республіканського виборчкому Ісмаїл Байханов.
"Вже оброблено близько 55% бюлетенів і, за попередніми підсумками, з них 99,2% підтримали "Єдину Росію". На другому місці - КПРФ. За неї проголосували 0,15% виборців", - повідомив Байханов.
За його словами, це дані по Грозному і з шести сільських районів республіки.
Всього у виборах у Чечні взяли участь 99,2% з числа зареєстрованих виборців.
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