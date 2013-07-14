В Єгипті заморозили рахунки низки ісламістських лідерів

Відповідний указ підписано генеральним прокурором Хишамом Баракатом у зв`язку з розслідуванням справ, фігурантами в яких проходять члени керівництва ісламістських партій і рухів.

На тему: Американські військові кораблі перемістилися ближче до узбережжя Єгипту

Про це передає ІТАР-ТАСС з посиланням на газету ”Аль-ахрам”.

Будуть блоковані фінансові активи 14 осіб, зокрема верховного наставника ”Братів-мусульман” Мухаммеда Бадіа, другої людини в керівництві асоціації та її ”фінансиста” Хейрата аш-Шатера, голови політичного крила ”братів” - Партії свободи і справедливості - екс- спікера розпущеного Народного зібрання Єгипту Саада аль- Кататні та його заступника Ісама аль-Арьяна.

Крім того, в списках містяться імена проповідника Сафуата Хигазі, керівника ісламістської партії ”Аль-Васат” Ісама Султана і ультраконсервативного салафістського проповідника Хазема Салаха Абу Ісмаїла, чия кандидатура висувалася на президентських виборах в АРЄ минулого року.

Наразі генпрокуратура Єгипту розпочала розгляд позовів, поданих проти вождів ісламістів, головним чином - ”Братів-мусульман”, зокрема позбавленого влади президента Мухаммеда Мурсі. Серед найбільш серйозних звинувачень, які можуть бути висунуті проти них, - шпигунство, розправа і підбурювання до вбивства мирних демонстрантів, незаконне володіння зброєю і вибуховими речовинами, підрив держбезпеки, суверенітету країни і нанесення шкоди її економіці.