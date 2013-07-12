Американські військові кораблі перемістилися ближче до узбережжя Єгипту

Про це з посиланням на Рейтер повідомляє РІА Новости.

"У Єгипті зараз криза. Коли таке відбувається, ми повинні надати керівництву нашої країни можливість для різних варіантів дій", - заявив командувач корпусом морської піхоти США генерал Джеймс Амос. Він також зазначив, що поки не відомо, як події розвиватимуться далі.

Два кораблі, спрямовані в Червоне море, входять до групи бойової готовності з трьох кораблів, яка з травня веде патрулювання в районі Червоного моря і Перської затоки.

Як повідомляє агентство з посиланням на представників командування морської піхоти, американські військові не отримували особливих розпоряджень у зв'язку з ситуацією в Єгипті.

Як відзначає агентство, ВМС США, як правило, перекидають військові судна ближче до зон конфлікту, щоб мати можливість швидко евакуювати своїх громадян у разі необхідності.

На тему: США більше не вважають Мурсі президентом Єгипту

Армія Єгипту 3 липня усунула від влади президента країни Мухаммеда Мурсі, тимчасово призупинила дію конституції і доручила голові Конституційного суду країни Адлі Мансуру на перехідний період виконувати обов'язки президента. За даними ЗМІ, в даний час Мурсі утримується на одному з військових об'єктів.