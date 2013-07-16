Тимчасовий уряд Єгипту склав присягу

Церемонія проходить у ці хвилини в робочій резиденції глави держави "Аль-Іттіхадія". Одночасно з ним приведені до присяги і міністри його кабінету, про це повідомляє ІТАР-ТАРС.

Хазему аль-Баблауі було доручено формувати кабінет міністрів 9 липня. Весь цей тиждень велися консультації щодо його складу. У підсумку до складу уряду увійдуть 35 міністрів, включаючи трьох віце-прем'єрів. Це - міністр оборони Абдель Фаттах ас-Сісі, який стає першим заступником аль-Баблауі, Зіяд Баха ад-Дін, який раніше обіймав посаду голови рахункової палати, - він буде курирувати інвестиційну політику в ранзі міністра з міжнародного співробітництва, а також Хусам Іса, який займе пост міністра вищої освіти і також відповідатиме за соціальну сферу.

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Міністр оборони Абдель Фаттах ас-Сісі був тією людиною, який оголосив Мухаммеду Мурсі про його позбавлення влади з поста президента країни. Військове командування запропонувало Мурсі офіційно оголосити про відставку, однак Мурсі відмовився це робити, незважаючи на обіцянку гарантувати йому повну безпеку і надати імунітет від судового переслідування.

Ас-Сісі також нагадав, що армія не збирається узурпувати владу, однак, "знову була змушена вийти на політичну арену, коли її покликав народ". Він дав зрозуміти, що президент втратив легітимність, коли мільйони єгиптян, "вийшли на вулиці і розвіяли всі сумніви щодо того, на чиїй стороні закон".

Молодіжний рух "Тамарруд" пропонувало на пост прем'єра колишнього голову МАГАТЕ Мухаммеда аль-Барадеї. Однак він відмовився очолити перехідний уряд і приніс присягу як віце-президента Єгипту.