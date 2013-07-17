Японка вперше в історії подала позов до якудза

Як повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на японські інформаційні агентства, колишня власниця ресторану вимагає в окружному суді міста Нагоя від боса найбільшого в країні кримінальної синдикату "Ямагуті-гумі" Кеньїті Синоди виплатити їй 17,35 мільйонів ієн - близько 175 тисяч доларів.

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Жінка стверджує, що в 1998-2010 роках її змушували щомісяця передавати гроші ватажку місцевої бандитської організації, що належить до об'єднання "Ямагуті-гумі". За словами адвокатів, власниця ресторану намагалася відмовитися від такого "внеску за охорону її закладу", проте їй пригрозили підпалом. У суму позову, крім виплачених якудза грошей, включені також 5 мільйонів ієн (близько 50 тисяч доларів) за моральну шкоду.

Довідка. Згідно з прийнятим в Японії в 2008 році законом, ватажки угруповань якудза несуть особисту відповідальність за злочинну діяльність своїх підлеглих. Це дозволяє залучити до відповідальності великих босів мафії, проти яких зазвичай важко зібрати конкретні докази. Однак жертви вимагання досі уникали порушувати в судах справи про захист своїх прав.

Багато угруповань якудза в Японії існують легально, хоча і перебувають під наглядом поліції. Лідери гангстерів також в основному живуть відкрито - як правило, в якості президентів підставних компаній або лідерів ультраправих організацій. Чисельність якудза станом на 2008 рік поліція оцінювала приблизно в 84 тис людей.

Ядро злочинності в Японії складають приблизно 41 тис професіоналів, які вважаються "регулярними бійцями" мафії. Майже 46 відсотків з них входять в угрупування "Ямагуті-гумі" - найбільше в країні. За нею йдуть злочинні клани "Суміесі-кай" і "Інагава-кай". Ця трійка контролює 70,5 відсотків якудза. Доходи японського кримінального світу складаються з надходжень від рекету, азартних ігор, секс-індустрії, наркотиків і зброї, фінансових махінацій. Якудза також причетні до будівельного бізнесу. Слово "якудза" по-японськи означає програшну комбінацію карт в місцевій азартній грі, і в переносному сенсі його можна перекласти як "пропащий, нікчема".