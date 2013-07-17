Безпілотник убив одного з лідерів Аль-Каїди
10:42, 17 липня 2013Світ
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Одного з лідерів осередку терористичної мережі "Аль-Каїда", що діє на території Ємену, убито в результаті обстрілу з армійського безпілотника.
Як передає РІА «Новости», про це повідомляє сьогодні інтернет-сайт арабської газети "Аль-Хаят".
Ліквідований терорист саудівського походження Саїд аш-Шахрі був заступником лідера єменського угруповання "Аль-Каїда" і входив до списку найрозшукуваніших у Саудівській Аравії 85 терористів під номером 36.
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Угруповання "Аль-Каїди" в Ємені підтвердило загибель одного зі своїх ватажків.
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