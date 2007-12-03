Румунія сумнівається в законності кордону з Молдовою

Посол Румунії в Молдові Філіп ТЕОДОРЕСКУ поставив під сумнів законність територіального кордону між Румунією і Молдовою, передає Газета.Ru.

«Мирний договір 1947 року, що встановлює кордони Румунії, є історичною фальсифікацією, і був підписаний з тієї причини, що Румунія була переможеною і окупованою країною», - заявив румунський дипломат. За словами Ф.ТЕОДОРЕСКУ, «Паризький мирний договір більше не має юридичної сили, і до нього не можна більше апелювати з метою юридичного закріплення кордону між Румунією і Молдовою, який з радянських часів проходить по річці Прут».