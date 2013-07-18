Росія полегшить отримання громадянства російськомовним студентам

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на круглому столі в Університеті нафти і газу в Москві повідомили представники Федеральної міграційної служби РФ.

Так, заступник голови ФМС Олена Радочина відзначила, що міграційна політика грає важливу роль в модернізації країни, оскільки сприяє економічному зростанню, підвищенню безпеки і поліпшенню показників демографії.

Вона повідомила про поправки до закону «Про правовий стан іноземних громадян у РФ». За словами Радочиної, зміни вводять спрощений порядок отримання громадянства для випускників російських вишів, бізнесменів, інвесторів. «Поправки були вже схвалені Радою Федерації, залишилося дочекатися, коли вони будуть підписані», - уточнила вона.

Представник ФМС також повідомила, що законопроект зможе залучити до Росії більше «мізків», а не м’язів», тим більше, за даними відомства, за останні роки з'явився тренд на збільшення числа мігрантів з освітою.

Заступник керівника департаменту з організації роботи з іноземними громадянами ФМС Дмитро Демиденко додав, що дані заходи дозволять залучити більше висококваліфікованих кадрів для малого і середнього бізнесу. Він пояснив, що іноземним студентам видаватимуть документ «на зразок візи», який можна вклеїти у паспорт.

«Даний документ дасть можливість влаштуватися студентам-іноземцям на роботу», - підкреслив Демиденко, відзначивши, що документ видаватиметься лише студентам, які навчаються за довготривалими освітніми програмами, – не менш як 90 днів.

Водночас, за словами заступника голови комітету Держдуми з освіти Олени Аршинової, студенти є інтелектуальним ресурсом країни. «Якщо іноземні студенти знають нашу мову, нам вигідно, щоб вони працювали на нашу економіку», - сказала депутат.