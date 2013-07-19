Moody's пояснило, чому підвищило прогноз для США

Moody's підвищило прогноз суверенного кредитного рейтингу США з "негативного" до "стабільного", йдеться в повідомленні агентства. Сам рейтинг, виставлений на позначці Aaa, був підтверджений. Негативний прогноз щодо рейтингу американських боргових зобов'язань був чинним з серпня 2011 р.

Головною підставою для підвищення прогнозу по рейтингу стали зусилля адміністрації Сполучених Штатів, спрямовані на боротьбу з бюджетним дефіцитом. Крім того, експерти Moody's взяли до уваги зростання економіки США, який випереджає інші держави, чиїм облігаціях присвоєно рейтинг Aaa.

Аналізуючи дефіцит американського бюджету, Moody's спиралося на дані позапартійного Бюджетного управління Конгресу. Вони свідчать, що рівень заборгованості Сполучених Штатів до 2014 р. досягне максимуму по відношенню до ВВП і становитиме 76%, проте потім почне зменшуватися на 5% на рік до 2018 р. При цьому ВВП Сполучених Штатів в 2013 р. за усередненими прогнозами МВФ і Бюджетного управління конгресу повинен зрости на 1,6%, а в 2014-му - на 2,7%.

Окремої уваги Moody's був удостоєний долар як головна світова резервна валюта та боргові зобов'язання федерального Казначейства, які залишаються одними з найбільш безпечних способів вкладення коштів інвесторів по всьому світу.

Основний вразливістю для "стабільного" прогнозу за американськими борговими зобов'язаннями в Moody's назвали ймовірне уповільнення зростання ВВП і можливе зростання соціальних витрат уряду у зв'язку з медичною реформою, передає РосБізнесКонсалтинг.