Американське місто Детройт оголосило про банкрутство

Це найбільше муніципальне банкрутство в історії США, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на USA Today.

Сіті-менеджер Кевін Орр, спеціаліст з корпоративних банкрутств, ще в четвер вранці заявив газеті Wall Street Journal, що місто сподівається уникнути фінансової неспроможності. Однак у Орра вже був готовий план реструктуризації боргу протягом рекордних 6-8 місяців.

Детройт знаходиться в глибокій кризі. Його населення скоротилося з 2000 року більш ніж на чверть, до 700 тисяч жителів. Шістдесят років тому в місті жило більше 2 мільйонів людей. Зараз близько 40 тисяч будинків і ділянок пустують, 36% жителів живуть за межею бідності. Детройт лідирує за кількістю вбивств серед усіх міст США з населенням понад 200 тисяч осіб. Муніципалітет міста щорічно витрачає на 100 мільйонів доларів більше, ніж заробляє, а решту компенсує позиками.