Примірник списку Шиндлера виставлять на онлайн-аукціоні eBay

Як передає РІА «Новости», про це пише американське видання New York Post.

Організатори торгів - каліфорнійські фахівці з продажу історичних документів Гарі Зімет і Ерік Гезін – попередньо оцінюють вартість лота у 3 мільйони доларів, але при цьому вони висловлюють упевненість, що кінцева ціна буде не менш як 5 мільйонів доларів.

"Ми вирішили продати документ на eBay, тому що у цього онлайн-ресурсу 100 мільйонів користувачів по всьому світу, серед яких мільярдери і заможні знаменитості, а це (список Шиндлера) - частина світової історії", - сказав Гезін виданню.

Цей екземпляр списку із тих, що збереглися, не вперше виставляється на продаж. У 2011 році Натан Штерн, племінник бухгалтера Оскара Шиндлера Іцхака Штерна, який складав список, продав документ анонімному покупцеві, що володіє ним до сьогодні. За словами організаторів торгів, новому власникові списку буде також надано письмове поручительство Натана Штерна, що підтверджує достовірність документа.

Список Шиндлера є 13-сторінковим документом, на якому перераховані імена 801 особи із вказівкою їх професій і дат народження. Існувало сім різних версій списку, з яких збереглися лише чотири варіанти. Один із них знаходиться в американському музеї Холокоста, ще два виставлені в ізраїльському музеї Яд ва-Шем.

Оскар Шиндлер у роки Другої світової війни врятував 1,2 тисячі євреїв, надавши їм роботу на підприємствах, що належали йому в Польщі і Чехії.