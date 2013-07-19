Експерт думає, що лабораторія, яка стурбувала МЗС РФ, стоїть біля Тбілісі

Таку думку щодо заявленої МЗС РФ стурбованості діями США, висловив головний редактор журналу "Національна оборона" Ігор Коротченко у коментарі РІА Новости.

Експерт думає, що Грузія повинна розсекретити діяльність лабораторії, в якій грузинські й американські військові, імовірно, ведуть біологічні дослідження військової спрямованості.

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Також він висловив думку, що мова, найімовірніше, йде про розташовану неподалік від Тбілісі "Центральну референц-лабораторію громадської охорони здоров'я", яка була відкрита "за активної участі Інституту медичних досліджень інфекційних хвороб сухопутних військ США" та Інституту бактеріофагів, мікробіології та вірусології Грузії. За словами співрозмовника агентства, керує лабораторією, в яку США вклали близько 100 мільйонів доларів, один з колишніх високопоставлених співробітників Спеціальної служби зовнішньої розвідки Грузії.

Коротченко також повідомив, що "участь американських військових медиків може свідчити про те, що один з напрямів діяльності цієї лабораторії - військова мікробіологія".

На думку Коротченка, діяльність цієї лабораторії "була активно підтримана президентом Саакашвілі, і нинішня виконавча влада Грузії має провести розслідування щодо справжніх цілей і завдань цього об'єкта".