На учасників мітингу на підтримку Навального завели справу: пописали Держдуму

Слідство порушило кримінальну справу про вандалізм стосовно невстановлених осіб за фактом нанесення "образливих написів, плакатів, стікерів" на будівлю Державної Думи в четвер, повідомила в суботу прес-служба московської поліції в обліковому записі "Московська поліція" у Twitter, передає РІА Новости.

"Кримінальну справу порушено за фактом нанесення 18 липня 2013 року образливих написів, плакатів, стікерів на будівлю Державної Думи", - йдеться в повідомленні.

На тему: Навальний має наміру йти на московські вибори і перемогти

Винуватцям може загрожувати до трьох років позбавлення волі.

У четвер поруч з Манежною площею і на перетині Тверської і Мохової вулиць пройшла несанкціонована акція на підтримку Олексія Навального, засудженого до п'яти років позбавлення волі за розкрадання майна "Кіровлісу". З ранку п'ятниці будинок Думи очищали від написів і стікерів. Співробітник думського управління зі зв'язків з громадськістю і взаємодії зі ЗМІ повідомив РІА Новости, що будівлі не була заподіяна шкода, потрібні були лише додаткові зусилля з приведення в порядок її та прилеглої території.