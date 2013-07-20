Навальний має намір іти на московські вибори і перемогти

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який приїхав вранці з Кірова до Москви, заявив, що братиме участь у виборах мера Москви у вересні.

"Ми йдемо на вибори і ми переможемо", - сказав Навальний, повідомляє РІА «Новости».

"Перед нами велика виборча кампанія, сім тижнів безперервної боротьби", - відзначив він і подякував своїм прихильникам, підкресливши, що без їх допомоги йому і Петру Офіцерову не вдалося б вийти на свободу.

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"Ми - величезна потужна сила. Я дуже радий, що ми починаємо усвідомлювати себе цією силою... Я хочу вибачитися перед вами, що не вірив у вас так сильно", - сказав Навальний, звертаючись до своїх прихильників.

Навальний заявив, що буде у своєму передвиборному штабі щодня, а зараз попросив своїх прихильників розійтися.

Ленінський суд Кірова 18 липня засудив Навального до п'яти років позбавлення волі і штрафу на півмільйона рублів, визнавши його винним у розкраданні майна «Кіровлісу». Офіцерова – до чотирьох років.

Після оголошення вироку вони були узяті під варту, але 19 липня запобіжний захід було змінено на підписку про невиїзд до набуття чинності вироку суду. Захист має намір оскаржити вирок.