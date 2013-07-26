Машиніст іспанського поїзда хвалився в Facebook тим, що перевищує швидкість

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на іспанську газету El Pais.

У березні минулого року Амо розмістив на своїй сторінці в Facebook фотографії спідометра поїзда, стрілка якого показувала швидкість 200 кілометрів на годину. Один з друзів машиніста залишив коментар з проханням пригальмувати, на що Амо відповів, що поки що не перевищив ліміт. Машиністу також нагадали, що він може втратити ліцензію, якщо національна гвардія помітить порушення. Амо не сприйняв повідомлення всерйоз: "Уявіть, який це кайф - проїхати повз національної гвардії так, що їх радари вийдуть з ладу. Ха-ха, штраф для RENFE (залізнична компанія) буде величезним". Фото були видалене після катастрофи, але сьогодні знову з'явилося на сторінці.

Поїзд розбився неподалік від залізничної станції міста Сантьяго-де-Компостела у середу ввечері. В результаті катастрофи загинули 80 людей, 178 отримали поранення.

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Імовірно, потяг зійшов з рейок через те, що не вписався в крутий поворот. За повідомленнями агентства EFE, машиніст в бесіді з представником уряду Галісії підтвердив, що поїзд рухався зі швидкістю 190 кілометрів на годину при максимально дозволеній на даній ділянці - 80 кілометрів на годину. У крові машиніст не виявили алкоголю. Амо взяли під варту прямо в госпіталі, де він знаходиться.