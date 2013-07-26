Лукашенко: настав час реформувати Православну церкву

Про це повідомляють РІА "Новости".

"Я - прихильник, щоб нашу Церкву поступово реформували, починаючи від мови (старослов'янської), потім дуже тривалі молебні, проповіді, адже багато бабусь, і вони просто не витримують", - сказав Лукашенко в п'ятницю в Мінську журналістам.

Він вважає, що "треба бути більш стислими, компактними, більш сучасними". За його словами, він противник того, щоб люди, приходячи до церкви, стояли дві - три години, слухаючи проповіді, не маючи можливості присісти. Президент також виступив проти того, щоб Церква будувала величезні храми. "Вони повинні бути затишними - для душі", - зазначив Лукашенко.

"Можливо я не правий, але не треба тяжіти над людиною", - додав він.

Білоруський лідер вважає, що церква будь-якої конфесії повинна йти поруч із суспільством, не потураючи недолікам суспільства, вона повинна боротися проти них, не відстаючи від суспільного розвитку.

На думку Лукашенка, настав час потихеньку реформувати Православну церкву. "Весь світ змінюється не в ту сторону, в яку хотіли б ми і Православна церква. Змінюється світ, система, структура. Коли змінюється світ, то й Церква повинна змінюватися. Мені здається, ми напередодні якоїсь поступової реформи Православної церкви", - сказав президент Білорусії.

Православ'я традиційно дотримується велика частина білоруського, російського та українського населення республіки. За даними на липень 2010 року, загальна кількість православних у Білорусі становить близько 4,5 мільйона осіб (приблизно половина населення). Частка католиків становить близько 12 - 15% населення (етнічні поляки і частина білорусів - головним чином, на заході країни).