Держдеп США не підтримує ідею бойкотувати Олімпіаду в Сочі

Про це заявила на брифінгу представник американського зовнішньополітичного відомства Джен Псакі, повідомляє РІА Новости.

"Це безумовно не те, до чого ми закликаємо", - сказала Псакі.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем раніше заявив, що США повинні подумати про бойкот Олімпійських ігор у Сочі, якщо Росія не видасть Едварда Сноудена. Проти цієї ідеї вже висловилися Білий дім, Національний олімпійський комітет США і спікер палати представників конгресу.

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Нагадаємо, влада США закликає Москву видати Сноудена, який оприлюднив у ЗМІ відомості про збір американськими спецслужбами даних про телефонні дзвінки та інтернет-активність.