Олімпійський комітет США виступив проти ідеї бойкоту Ігор-2014 у Сочі

Національний олімпійський комітет (НОК) США висловив незгоду із закликом сенатора Ліндсі Грема бойкотувати Олімпійські ігри в Сочі в 2014 році. Про це повідомляє РІА Новости.

Сенатор-республіканець Грем заявив у вівторок, що США повинні подумати про бойкот зимової Олімпіади в Сочі, якщо Росія надасть притулок автору витоків про програми стеження спецслужб США Едварду Сноудену. Інші законодавці, включаючи близького союзника Грема сенатора Джона Маккейна, поставилися до цієї ідеї зі скептицизмом.

"Якщо ми й винесли якісь уроки з бойкоту Олімпіади-80, то це лише усвідомлення того, що бойкоти не працюють. Наш бойкот Ігор 1980 року не допоміг успішному вирішенню конфлікту. Він, однак, не дозволив американським спортсменам, які повністю присвятили себе тому, щоб представляти нашу країну на Олімпіаді, реалізувати єдину в житті можливість. Незважаючи на те, що ми розуміємо серйозність ситуації, ми категорично не згодні з думкою, що бойкот Олімпійських та Паралімпійських ігор піде на користь нашій країні ", - йдеться в заяві представника НОК США Патріка Сандаскі.

Як відомо, в 1980 році західні країни бойкотували Олімпіаду в Москві, а країни Варшавського договору відповіли бойкотом Ігор-1984 в Лос-Анджелесі.