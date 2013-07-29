Папа Римський каже, що жінкам священиками не бути ніколи

Папа Римський Франциск заявив, що заборона Римсько-католицької церкви на служіння жінок в якості священиків є «остаточною» і перегляду не підлягає.

«Церква говорила і говорить, що ні... Що двері закриті », - наводить Reuters відповідь Папи на запитання щодо жінок-священнослужителів у католицькій церкві, - повідомляє Газета.ру.

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Під час бесіди з журналістами, що відбулася на борту літака, на якому Франциск повертався до Ватикану з Бразилії, також порушили тему відносини церкви до гомосексуалізму.

Папа Римський нагадав, що катехізис католицької церкви засуджує одностатеві зв'язки, однак це не означає, що хтось має право засуджувати геїв або що вони не повинні бути інтегровані в суспільство.

Франциск повернувся до Риму сьогодні після тижневого туру по Бразилії.