Завтра оголосять вирок інформатору WikiLeaks

21:11, 29 липня 2013
Світ
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Завтра в США оголосять вирок інформатору WikiLeaks Меннінгу.

Бредлі Меннінг

Суд має намір у вівторок, 30 липня, оголосити вирок інформатору WikiLeaks Бредлі Меннінгу, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на телеканал CBS.

Військовослужбовець звинувачується в незаконному отриманні документів держдепу, пов'язаних з бойовими діями в Афганістані та Іраку, і передачі їх сайту WikiLeaks. Найтяжче з інкримінованих йому діянь - надання допомоги ворогові, так як, на думку звинувачення, лідер "Аль-Каїди" Усама бен Ладен користувався матеріалами, які військовослужбовець армії США Меннінг передавав Wikileaks.

Якщо Меннінг буде засуджений тільки за тими звинуваченнями, які він визнав, йому загрожує до 20 років тюремного ув'язнення. У разі, якщо суд визнає його винним в наданні допомоги ворогові, військовослужбовець може бути засуджений довічно. Сторона захисту раніше заявляла, що Меннінг передав WikiLeaks застарілу інформацію, значна частина якої раніше була відома громадськості.

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