Засновник WikiLeaks розповів про головне розчарування в житті

А найбільш неймовірним звинуваченням була заява, що він своєю жорстокістю викликав психоз у кішки. Про це засновник порталу WikiLeaks розповів газеті Daily Mail, - пише РІА Новости.

При цьому найбільшим досягненням він вважає "перемогу" в поєдинку проти американської державної машини. "Вийшовши один на один з Державним департаментом США, Пентагоном, Білим домом, ЦРУ і ФБР, ми здобули перемогу. WikiLeaks ніколи не видаляв свої публікації і не припиняв їх розміщення за чиєюсь вказівкою. Це дозволило перетворити інтернет з аполітичного простору на робочий механізм з формування поглядів", - заявив Ассанж.

Він також розповів, що деякі ЗМІ публікують про нього багато брехливої ​​інформації, наприклад що він працює на ЦРУ, Моссад і навіть є агентом фінансиста Джорджа Сороса. "Також дізнався, що я знущаюся над тваринами. В одній книзі мене звинуватили в тому, що я був настільки жорстокий до чиєїсь кішки, що коли я прийшов у гості, у неї стався котячий психоз", - розповів Ассанж про найнеймовірніше обвинувачення .

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На питання про екс-співробітника ЦРУ Едварда Сноудена, який повідомив про надсекретну програму американського Агентства національної безпеки PRISM, Ассанж відповів, що вважає його черговим доказом скочування Західного світу в антиутопію, де влада контролює громадян. "PRISM переступила межі нічних кошмарів Оруела (автор роману "1984" під девізом "Великий брат стежить за тобою") і межі мрій Штазі (держбезпека в НДР). Обама прийняв те, що запустив і зробив "пріоритетом" Буш. Сноуден герой, на якого ллється потік звинувачень, починаючи від шпигунства на користь Китаю, закінчуючи грубим ставленням до сусідів", - додав він.

Засновник WikiLeaks підозрюється в Швеції у згвалтуванні і сексуальних домаганнях, які нібито мали місце в 2010 році. Влада країни вимагає від Британії його видачі. Сам 41-річний австралієць вже близько року переховується в посольстві Еквадору в Лондоні, після того як країна надала йому політичний притулок. При цьому влада Великої Британії повна рішучості "виконати зобов'язання" перед Швецією.