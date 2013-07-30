Українці в Афінах відзначили 1025-річчя Хрещення

Як повідомляє офіційний сайт УГКЦ, на день Святого рівноапостольного Володимира Великого, князя Київського, Божественну Літургію в кафедральному соборі Пресвятої Трійці звершив владика Димитрій (Салахас), апостольський екзарх для греко-католиків у Греції. З ним співслужили митр. прот. Тарас Гарасимчук і священики з різних країн та континентів: о. Джексон (Гаїті), о. Григоріус (Індонезія), о. Сальвадор (Іспанія), о. Доменіко (Італія), о. Анджело (Італія), о. Феліс (Руанда), о. Ярослав (Словаччина), о. Ангело (Хорватія), ієрм. Онуфрій (Україна). Літургію супроводжував співом місцевий церковний хор.

На цю тему: Вселенський патріарх оприлюднив Послання до українського народу

У своїй проповіді єпископ наголосив, що в 313 році святий Костянтин видав Медіоланський едикт, яким у Візантійській імперії проголошувалася релігійна терпимість, а Великий князь Володимир, правитель Київської Русі, пішов набагато далі, проголосивши християнство державною релігією. І хоча хреститель Києва взяв віру з Візантії, однак ця віра була єдиною, святою, соборною та апостольською, за яку не одному поколінню українців потрібно було свідчити своїм мучеництвом та ісповідництвом.

На закінчення Літургії духовенство освятило воду та ікони, які принесли вірні як вияв своєї віри. Святкування річниці Хрещення завершилося ходою навколо храму та мируванням.