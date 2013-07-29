Вселенський патріарх оприлюднив Послання до українського народу

Вселенський патріарх у своєму посланні нагадує, що Константинопольська Церква мала пастирське піклування над Україною від Хрещення до XVII століття, «впродовж століть зміцнюючи єдність українського народу та його православну ідентичність, в результаті чого Київ став духовним центром християнства в цьому великому регіоні Східної Європи».

«Після християнізації вашої землі, українська нація збагатилася великою кількістю святих, які мають світовий авторитет і визнання, та постійно моляться за український народ і весь світ, випрошуючи благодать та благословення Господнє, відвертаючи неприємності і скорботи протягом століть», - наголосив Варфоломій І додав: «Сьогоднішні люди оцінюють за секулярними критеріями, судячи силу націй на основі економічних даних або інших факторів мирської влади. Однак, тим самим, вони не звертають увагу на силу Господню, яку святі вимолюють від імені віруючих. Божа сила часто невидима, приходить як благотворне дихання або як легкий вітер і саме томy, вона не сприймається людьми, що живуть під шум сучасних подій і заклопотаності, хоча вона, безумовно, призводить до Воскресіння».

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Патріарх назвав зразковим те, що українська нація вирішила відсвяткувати цю річницю Хрещення, надаючи цій події великого значення, що «також показує усвідомлення необхідності повернутися до цих джерел, як свідчення повного церковного оновлення в Україні».

«У наше століття, коли різноманіття думок ділить людей, для нас є дуже своєчасним згадати, що ми є всі покликані до єдності і різноманіття думок не може призводити до розділення, а навпаки, до свідомого та рішучого зусилля задля єдності всіх людей. Тільки в єдності ми можемо долати проблеми і виклики історії», - сказав патріарх Варфоломій у своєму посланні і зауважив, що «Вселенський Патріархат засмучений і стурбований існуючими та виникаючими розділеннями в Православ’ї в Україні».

Він наголосив, що Вселенський патріархат вірить, намагається та працює різними шляхами, а також застосовуючи всі доступні духовні і церковні засоби, які спрямовані на подолання розбіжностей шляхом любові і ведення діалогу.

Варфоломій нагадав, що «характерним прикладом об’єднавчої, транснаціональної і надетнічної ролі Вселенського Патріархату в світі знову постає місія святих і рівноапостольних Кирила і Мефодія, які не нав’язували грецьку мову і цивілізацію слов’янам, але поважали їхню мовну та національну специфічність та трудились, щоб створити чудову, нову та єдину християнську слов'янську цивілізацію».

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«Матір Церква розділяє вашу радість з нагоди 1025-ої річниці християнізації ваших попередників і щиросердно молиться, щоб ви надалі рухались глибше в християнську віру і силу єдності. Цей духовний прогрес також призведе до відповідного загального прогресу для українського народу, тому що, без сумніву, кожній політичній чи фінансовій кризі передує порушення морального порядку. Таким чином, суспільство, яке бажає уникнути фінансової кризи повинне залишатися стабільним з точки зору моралі і поважати моральні кодекси», - наголошується у посланні у висловлюється переконання, що «улюблений народ України, від найвищого керівника до останнього громадянина, визнає необхідність етичної чесності в індивідуальному і соціальному житті», - цитує «Релігія в Україні».

«Оскільки, ми особисто не змогли бути присутніми, щоб розділити з вами цi урочистості, то через нашу Патріаршу делегацію ми благословляємо з цього Священного Центру Православ’я всі зусилля місцевої Церкви, держави та українців у всьому світі, щоб ви зуміли подолати всі проблеми і досягти бажаної єдності, так необхідної усім», - наголосив патріарх Варфоломій і запевнив, що «як Вселенський Патріархат і ваша Матір Церква, ми будемо продовжувати наші зусилля задля єдності і процвітання православних людей в їх більшій співпраці з державою, з нашою сестрою Церквою Москви, місцевими церковними лідерами і з усіма дієздатними особами, для того, щоб досягти цієї заповітної мети».