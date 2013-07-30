У США вибухнув хімзавод (фото, відео)
Серія потужних вибухів сталася на заводі з виробництва пропану в місті Таверес, штат Флорида, пізно ввечері у понеділок, 29 липня.
За словами очевидців, на території заводу, що належить компанії Blue Rhino, сталися декілька десятків вибухів. Полум'я від пожежі на території заводу піднімається у висоту в кілька десятків метрів, повідомляє Lenta.ru з посиланням на телеканал CNN.
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Поліція округу Лейк, на території якого знаходиться Таверес, оголосила евакуацію в зоні в радіусі 1,4 кілометра від заводу. У момент початку вибухів на території підприємства знаходилися від 10 до 24 осіб, доля яких поки невідома, повідомляє Associated Press. Причини пожежі та інші обставини події з'ясовуються.
Завод у Таварес займається заправкою балонів з пропаном, що використовуються в побутових газових грилях.