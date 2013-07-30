Дві туристки знайдені мертвими в Хургаді - МЗС Чехії

14:43, 30 липня 2013
Світ
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Дві чеські туристки знайдені мертвими в Єгипті в Хургаді, повідомляє Чеське інформагентство ЧТК з посиланням на заяву МЗС Чехії. 

Про загибель громадян Чехії посольство поінформувала туристична фірма

"Батько однієї із загиблих перебуває в госпіталі. На місце виїхав консул Чехії", - повідомив агентству чеський посол в Єгипті Павло Кафка.

Подробиці і причини того, що сталося не повідомляються, передає РІА Новости.

За словами глави чеської дипмісії в Єгипті, про загибель громадян Чехії посольство поінформувала туристична фірма, яка організувала їх відпочинок.

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