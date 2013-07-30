Суд США визнав інформатора WikiLeaks винним у шпигунстві

Рядовий американської армії і автор витоків на сайті Wikileaks Бредлі Меннінг визнаний винним в шпигунстві і п'яти епізодах за статтею "розкрадання", повідомляє РІА «Новости» з посиланням на телеканал Fox News, який цитує джерела в суді.

Всього Меннінга визнали винним за 15 з 21 звинуваченнями. Він був виправданий за ключовим звинуваченням у допомозі ворогові, за яким йому загрожувало довічне ув'язнення.

Меннінга засудили за п'ятьма епізодами шпигунства, у п'яти випадках крадіжки, одним епізодом комп'ютерного шахрайства та іншими статтями, повідомляє телеканал. Як очікується, вирок Меннінгу буде оголошено в середу вранці.

Прокурори намагалися довести, що у 25-річного Меннінга були "ворожі наміри" стосовно США, і він знав, що секретні матеріали будуть доступні в інтернеті ворогам Америки, в тому числі і терористичній організації "Аль-Каїда".