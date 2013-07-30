Телецентр Останкіно загасили
22:11, 30 липня 2013Світ
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Пожежу в телецентрі "Останкіно" у Москві загасили.
Останкіно вже не горить / Фото з Twitter
Пожежні загасили займання в телецентрі "Останкіно" у Москві, потерпілих немає, повідомив РІА Новости керівник прес-служби столичного главку МНС Віктор Бірюков.
"Пожежу в телецентрі "Останкіно" в Москві ліквідовано", - сказав він.
Займання погасили о 22.58 мск.
Як повідомляв УНІАН, пожежа в телецентрі "Останкіно" (телецентр розташований в столиці Російської Федерації - Москві) сталася сьогодні ввечері. У будівлі загорівся дах. Пожежі було присвоєно високий номер складності, через що довелося провести евакуацію співробітників та відвідувачів.
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