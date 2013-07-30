Телецентр Останкіно загасили

Пожежні загасили займання в телецентрі "Останкіно" у Москві, потерпілих немає, повідомив РІА Новости керівник прес-служби столичного главку МНС Віктор Бірюков.

"Пожежу в телецентрі "Останкіно" в Москві ліквідовано", - сказав він.

Займання погасили о 22.58 мск.

Як повідомляв УНІАН, пожежа в телецентрі "Останкіно" (телецентр розташований в столиці Російської Федерації - Москві) сталася сьогодні ввечері. У будівлі загорівся дах. Пожежі було присвоєно високий номер складності, через що довелося провести евакуацію співробітників та відвідувачів.