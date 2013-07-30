У Москві горить «Останкіно» - йде евакуація
21:27, 30 липня 2013Світ
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Пожежні евакуюють співробітників і відвідувачів телецентру "Останкіно"/
Пожежа в Останкіно / Фото з Twitter
Пожежі в телецентрі "Останкіно" (телецентр розташований в столиці Російської Федерації - Москві), де загорівся дах, присвоєно високий номер складності, проходить евакуація співробітників і відвідувачів, повідомляє РІА "Новости", цитуючи джерело в правоохоронних органах столиці.
Пожежа сталася сьогодні ввечері за адресою: вулиця академіка Корольова,12.
"За попередніми даними, горить покрівля будівлі, з-під даху йде густий чорний дим. Пожежі присвоєно другий номер складності за п'ятибальною шкалою", - сказав співрозмовник агентства.
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