У Москві горить «Останкіно» - йде евакуація

Пожежі в телецентрі "Останкіно" (телецентр розташований в столиці Російської Федерації - Москві), де загорівся дах, присвоєно високий номер складності, проходить евакуація співробітників і відвідувачів, повідомляє РІА "Новости", цитуючи джерело в правоохоронних органах столиці.

Пожежа сталася сьогодні ввечері за адресою: вулиця академіка Корольова,12.

"За попередніми даними, горить покрівля будівлі, з-під даху йде густий чорний дим. Пожежі присвоєно другий номер складності за п'ятибальною шкалою", - сказав співрозмовник агентства.