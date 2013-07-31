МНС розглядає дві причини пожежі в "Останкіно"
00:06, 31 липня 2013Світ
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МНС розглядає дві можливі причини пожежі в телецентрі "Останкіно", зокрема несправність проводки і порушення технологічного процесу при фарбуванні декорацій.
Про це повідомив директор Департаменту наглядової діяльності МНС Росії Юрій Дешевих, уточнивши, що займання сталося в цеху виготовлення художніх декорацій.
Пожежа виникла ввечері у вівторок в телецентрі "Останкіно". З будівлі було евакуйовано понад тисячу осіб, ніхто не постраждав. За уточненими даними, площа пожежі склала до 200 квадратних метрів.
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