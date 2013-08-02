Німеччина скасувала угоди про прослуховування з США і Великою Британією

Як передає РІА «Новости», ці адміністративні угоди було укладено ще в 1968 і 1969 роках як доповнення до німецького закону про обмеження таємниці листування, а також поштового, телефонного, телеграфного та іншого електрозв'язку (так званий закон G10). Цей закон дозволяє спецслужбам перевіряти до 20% таких повідомлень і з'єднань між Німеччиною та іншими країнами.

Як повідомляє німецький МЗС, у п'ятницю, 2 серпня, уряд ФРН обмінявся в Берліні відповідними нотами з представниками влади США і Великої Британії. Після цього угоди офіційно втратили силу. "Скасування адміністративних угод, на якому ми наполягали останніми тижнями, є необхідним і правильним результатів останніх дебатів про захист особистої сфери", - сказав у зв'язку з цим голова МЗС ФРН Гідо Вестервелле.

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Про швидке скасування цих угод, які до останнього часу носили секретний характер і не були відомі громадськості, уряд ФРН повідомив кілька тижнів тому. Вони дозволяють розвідслужбам США і Великої Британії користуватися інформацією, отриманою в результаті прослуховування німецьким відомством із захисту конституції та федеральною розвідувальною службою Німеччини, а також самим відстежувати листи і з'єднання, якщо виникає загроза для безпеки військових підрозділів із цих країн, дислокованих на території ФРН.

Влада Німеччини стверджує, що після возз'єднання Німеччини в 1990 році ці угоди жодного разу не застосовувалися. Проте після скандальних викриттів екс-співробітника ЦРУ Едварда Сноудена деякі експерти висловлювали в цьому сумніви.