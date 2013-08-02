Держдеп США заявляє, що Аль-Каїда планує на серпень нові теракти

"Терористи можуть вибрати різні способи, щоб атакувати як державні, так і приватні об'єкти. Громадянам США варто пам'ятати про можливість терактів на об'єктах транспорту та туристичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні, яке цитує РІА «Новости».

За даними держдепартаменту, напади можуть бути організовані з Аравійського півострова. Попередження діє до 31 серпня.

Влада США закликає співвітчизників вживати заходів безпеки під час подорожей, реєструватися в консульських службах перед поїздками.

"Ми продовжуємо тісно працювати з іншими країнами проти загрози міжнародного тероризму і обмінюємося інформацією, щоб запобігати терористичним атакам", - заявляє держдеп.