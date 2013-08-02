Держдеп США заявляє, що Аль-Каїда планує на серпень нові теракти
20:25, 02 серпня 2013Світ
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Терористичне угрупування "Аль-Каїда" планує теракти протягом серпня на Близькому Сході і в Північній Африці, заявляє держдепартамент США.
Держдеп заявляє, що розкрив плани Аль-Каїди
"Терористи можуть вибрати різні способи, щоб атакувати як державні, так і приватні об'єкти. Громадянам США варто пам'ятати про можливість терактів на об'єктах транспорту та туристичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні, яке цитує РІА «Новости».
За даними держдепартаменту, напади можуть бути організовані з Аравійського півострова. Попередження діє до 31 серпня.
Влада США закликає співвітчизників вживати заходів безпеки під час подорожей, реєструватися в консульських службах перед поїздками.
"Ми продовжуємо тісно працювати з іншими країнами проти загрози міжнародного тероризму і обмінюємося інформацією, щоб запобігати терористичним атакам", - заявляє держдеп.
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