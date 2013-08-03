У США перекинувся автобус з глухонімими дітьми

В результаті 20 дітей госпіталізовані, передає Associated Press з посиланням на місцеву владу.

Інцидент стався неподалік міста Денвілл на сході штату. В автобусі перебували учні віком від 10 до 18 років, а також вихователі.

За повідомленням місцевого департаменту освіти, у постраждалих переважно перелами, у деяких вибиті зуби. Про причину ДТП влада не повідомляє, зауважує РосБізнесКонсалтинг.