У США перекинувся автобус з глухонімими дітьми
04:03, 03 серпня 2013Світ
443 0
У США в штаті Міссурі сталася ДТП за участю автобуса, що перевозив учнів школи для глухонімих.
В результаті 20 дітей госпіталізовані, передає Associated Press з посиланням на місцеву владу.
Інцидент стався неподалік міста Денвілл на сході штату. В автобусі перебували учні віком від 10 до 18 років, а також вихователі.
За повідомленням місцевого департаменту освіти, у постраждалих переважно перелами, у деяких вибиті зуби. Про причину ДТП влада не повідомляє, зауважує РосБізнесКонсалтинг.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter