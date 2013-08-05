У Росії біля храму вбили скандально відомого священика

За даними законодавця, який також є головним редактором газети «Псковська губернія», священнослужителя ударом ножа вбив якийсь житель Москви.

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В управлінні МВС по Псковській області факт вбивства підтвердили і повідомили, що тіло священика з ножовими пораненнями було виявлено близько 20:00 біля храму, в якому він служив (храм Костянтина і Олени, розташований за адресою: вулиця Красногорська, 26 ). Незабаром після цього недалеко від місця злочину затримали підозрюваного у вбивстві, повідомляє Lenta.ru.

«Псковська стрічка новин» повідомляє, що тіло Адельгейма виявили в храмі, а підозрюваного затримали в тому ж районі. Також з посиланням на розповіді очевидців «Псковська стрічка новин» передає, що у нападника були видимі ознаки психічного розладу. Він нібито кричав, що «вбити священика йому велів сатана», а в момент затримання вдарив себе ножем у груди. Крім того, з посиланням на неофіційні джерела повідомляється, що підозрюваний перебуває в реанімації.

Адельгейм - колишній настоятель храму Святих жінок-мироносиць, настоятельства в ньому його позбавив в 2008 році митрополит Псковський і Великолукский Євсевій. Як розповідав сам Адельгейм, його конфлікт з митрополитом тривав 20 років, весь час перебування останнього в Псковській єпархії. За цей час, крім іншого, священик позбувся двох парафій.

У 2012 році Адельгейм виявився замішаний у ще один скандал. Священик судився з парафіяльним зборами храму Святих жінок-мироносиць разом з 13 його колишніми членами, виключеними із зібрання без пояснення причин.

Павлу Адельгейму було 75 років. У 1970-72 роках відбував покарання за розповсюдження релігійного самвидаву. У таборі втратив ногу і став інвалідом. У Псковській єпархії служив з 1976 року.