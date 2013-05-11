На Вселенського патріарха Варфоломея I готувався замах - поліція посилила охорону

Турецька поліція взяла під посилену охорону Вселенського патріарха Варфоломея I після появи інформації про замах, що планувався на нього.

Про це у суботу, 11 травня, повідомляє Лента.ру з посиланням на Agence France-Presse з посиланням на прес-службу патріарха.

Наразі затримано одного підозрюваного в підготовці замаху. Підставою для його затримання став одержаний прокуратурою анонімний лист, в якому було викладено план вбивства. Замах був запланований на 29 травня. Цього дня виповнюється 500 років від завоювання турками Константинополя. Поліція розшукує як мінімум двох можливих спільників затриманого.

Як зазначає Reuters, представники патріарха, який вважається неформальним главою всього православного світу, заявили, що він не одержував погроз на свою адресу, а про можливий замах дізнався з преси. Він не сприймає цю інформацію серйозно, проте поліція за власною ініціативою узяла його під посилену охорону.

Християни в Туреччині є релігійною меншиною. За офіційними даними, в країні з населенням в 76 мільйонів осіб мешкає всього 100 тисяч християн. Це стає причиною конфліктів на релігійному грунті, жертвами яких періодично стають священнослужителі.

Зокрема, в 2006 році турецький підліток убив католицького священика в Трабзоні, а в 2007 році в місті Малатья убили трьох співробітників видавництва, що публікувало Біблію. Ще одного священика убили в 2010 році на півдні Туреччини. За версією слідства, злочин скоїв його водій.