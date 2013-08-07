Незважаючи на скандал зі Сноуденом, Керрі і Лавров таки зустрінуться у Вашингтоні

Про це повідомив сьогодні журналістам представник американської адміністрації.

Ще наприкінці минулого тижня Вашингтон заявляв, що вивчає доцільність проведення переговорів у форматі "два плюс два" з Росією в світлі її рішення надати тимчасовий притулок Едварду Сноудену, повідомляє ИТАР-ТАСС.

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Міністерство закордонних справ Росії 3 липня інформувало, що переговори у форматі "два плюс два" намічені у Вашингтоні на 9 серпня. У такому форматі дві країни вже проводили переговори в період перебування при владі адміністрації Джорджа Буша-молодшого. У зустрічі мають взяти участь міністри оборони і глави міністерств закордонних справ двох країн.

Тим часом, експерти заявляють, що рішення Росії надати Сноудену тимчасовий притулок на рік не призведе до серйозного погіршення російсько-американських відносин.