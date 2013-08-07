Обама підтвердив, що їде до Росії

Як передає Reuters, він заявив про це у вівторок, 6 серпня, в ефірі програми «The Tonight Show» на телеканалі NBC. Водночас, залишається незрозумілим, чи буде Обама під час свого візиту до Росії зустрічатися з Володимиром Путіним. У Білому домі продовжують обмірковувати, чи має ця зустріч сенс.

Тим часом, Обама висловив своє розчарування діями Москви щодо Едварда Сноудена. Президент також зазначив, що російська влада деколи діє в дусі Холодної війни. Раніше повідомлялося, що участь американського президента в осінньому саміті під питанням через те, що Росія надала Сноудену тимчасовий притулок.

Спочатку планувалося, що після саміту G20 в Петербурзі Обама прилетить до Москви для участі у двосторонньому саміті Росія - США.

Переговори глав зовнішньополітичних відомств і міністерств оборони двох країн, заплановані на 9 серпня, також відбудуться. Ця зустріч деякий час була під питанням, передає Лента.ру.