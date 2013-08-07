ЗМІ: Обама скасував зустріч з Путіним через Сноудена

Скасування відбулося на тлі напруженості, пов'язаної з наданням РФ тимчасового притулку екс-співробітнику американських спецслужб Едварду Сноудену, повідомляє в середу РІА Новости з посиланням на Ассошиейтед Прес.

При цьому, як повідомив неназваний представник Білого дому, президент США збирається відвідати саміт G20 в Санкт-Петербурзі, але зустріч з російським президентом у рамках саміту не запланована.

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За інформацією агентства, в середу американські власті планують проінформувати Росію про рішення президента. Особиста бесіда Путіна і Обами не планується.

Агентство відзначає, що рішення пов'язане не тільки з ситуацією зі Сноуденом, але і з іншими питаннями, по яких російська позиція викликає невдоволення в США. Зокрема, називається проблема ПРО і права людини.