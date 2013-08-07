Обама засмучений через витік інформації про шпигунство в інтернеті

"У нас немає програми шпигунства всередині країни. Те, що є у нас, це такі механізми, які дозволяють відслідковувати телефонний номер або адресу електронної пошти, який може бути пов'язаний з терористичною атакою. Слід скептично ставитися до можливості вторгнення в приватне життя (у зв'язку з реалізацією даних програм). Жодне з викриттів (про діяльність спецслужб) не вказує на те, що ми зловжили владою, йдеться про дуже серйозні владні повноваження ", - заявив Обама в передачі The Tonight Show на каналі NBC, передає РІА Новости.

Про діяльність американських спецслужб, що відстежують дзвінки та інтернет-спілкування громадян своєї та інших країн, повідомив раніше екс-співробітник фірм, які співпрацювали з ЦРУ і Агентством національної безпеки (АНБ) США Едвард Сноуден. Зокрема, він оприлюднив дані про існування секретної програми PRISM, яка дозволяла перехоплювати трафік з провідних сайтів, таких як Google і Facebook. Як приклад необхідності існування програм стеження за телефонного та інтернет-активністю Обама привів розслідування теракту, скоєного в цьому році в ході Міжнародного марафону в Бостоні.

На думку американського президента, саме реалізація програм електронного стеження допомогла слідчим органам з'ясувати, чи були у підозрюваних у скоєнні теракту братів Царнаевих потенційні спільники і чи мали вони зв'язку з терористичними угрупованнями. При цьому Обама розповів, що він сам сумнівався в доцільності використання програм електронного стеження, коли вперше став президентом у 2009 році, проте пізніше переконався, що такі програми необхідні для ефективної боротьби з терористичними загрозами.