Таліби розстріляли поліцейських, що розслідували вбивство українців у Пакистані

Напад стався пізно ввечері в понеділок, 5 серпня, повідомляє Reuters. За даними агентства, бойовики відкрили вогонь по колоні автомобілів зі співробітниками поліції під час руху.

На тему: Українські альпіністи зійдуть на Ельбрус в пам’ять про загиблих у Пакистані

Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 23 червня у Пакистані озброєні бойовики увірвалися в базовий табір альпіністів у провінції Гілгіт-Балтістан на території спірного регіону Кашмір і розстріляли міжнародну групу туристів, які піднімалися на гору Нанга-Парбат.

Загинули 9 альпіністів, з яких троє українців (Сергій Свиргун, Бадаві Кашаєв, Дмитро Коняєв), та місцевий гід-провідник. Відповідальність за вбивство туристів узяло на себе терористичне угруповання, що близьке до пакистанського крила Талібану.