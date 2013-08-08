Майор армії США, який убив 13 людей, сподівається на смертну кару

Майор армії США Нідаль Хасан, який постав перед судом за вбивство в 2009 році 13 осіб на військовій базі у Форт-Худ у Техасі, розраховує, що його засудять до страти, передає РІА Новости з посиланням на CNN.

Військовий психіатр 42-річний Хасан 5 листопада 2009 влаштував стрілянину на території бази Форт-Худ, у результаті чого загинули 13 людей, більше 40 отримали поранення.

Хасану пред'явили звинувачення за 13 пунктами, пов'язаним з навмисним убивством, і 32 пунктам, пов'язаним із замахом на умисне вбивство.

Хасан відмовився від активної допомоги адвокатів і самостійно веде свій захист на судовому процесі. Призначені йому адвокати в середу сказали судді, що Хасан прийняв таке рішення в надії, що після закінчення процесу йому винесуть смертний вирок.

Якщо Хасан доб'ється своєї мети і буде страчений, то це стане першим випадком з 1961 року, коли смертний вирок, винесений у рамках військового правосуддя США, приведуть у виконання.