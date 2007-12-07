Кількість жертв вибуху на шахті в Китаї зросла до 104 чоловік
09:09, 07 грудня 2007Світ
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Директор і представник компанії затримані
До 104 чоловік зросла сьогодні кількість жертв вибуху газу на вугільній шахті поблизу міста Ліньфень (північнокитайська провінція Шаньсі). Як передає ІТАР-ТАРС, рятувальники виявили тіла ще 34 загиблих гірників.
Вибух стався там у четвер вранці. До місця трагедії прибули 13 рятувальних бригад. Проте вибратися на поверхню самостійно або за допомогою рятувальників вдалося тільки 15 гірникам.
Власті почали розслідування трагедії, вже затримано директора шахти і представника компанії-власника підприємства.
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