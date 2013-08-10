У ЄС розкрили масштабну мережу работорговців - 75 заарештованих

Як передає РІА Новости, про це повідомляє агентство Ассошіейтед Прес з посиланням на заяву міністерства внутрішніх справ Іспанії.

Злочинне угруповання займалося торгівлею громадянами Китаю, яких вони доставляли до європейських країн і в США. Деякі з потерпілих у підсумку опинялися в сексуальному рабстві, наголошується в повідомленні відомства.

На тему: МВС: Українці стали жертвами рабства в майже 60 країнах

Іспанські правоохоронці затримали в Барселоні двох передбачуваних ватажків угрупування в Європі. Всього в Іспанії було затримано 51 особу, французькі поліцейські заарештували 24 злочинці.

Зловмисники проводили операції переважно через міжнародний аеропорт Барселони. За доставку одного громадянина КНР вони вимагали 50 тисяч євро.