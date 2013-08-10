У США літак колишнього топ-менеджера Microsoft врізався в будинки, є жертви (відео)

Про це 9 серпня повідомляє Lenta.ru з посиланням на CNN.

Літак летів зі штату Нью-Джерсі в аеропорт міста Нью-Хейвен, однак, не долетівши кілька кілометрів до пункту призначення, впав на два житлові будинки, які відразу зайнялися.

В одному з будинків в цей час перебувало двоє дітей у віці одного і 13 років і їхня мати. Жінці вдалося вибратися назовні, а її дітям - ні. Наразі їхні тіла ще не виявлено, і вони офіційно вважаються зниклими безвісти, проте, як заявила влада, судячи з усього, вони загинули.

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Всі, хто був у літаку, також загинули. Точна кількість людей на борту поки невідома: за даними родичів Хіннінгсгаарда, там був тільки він сам і його син, однак влада вважає, що в літаку могли перебувати три людини.

Причини аварії поки невідомі.

Білл Хеннінгсгаард працював в Microsoft з 1988 по 2002 рік на посаді віце-президента представництва компанії в Тихоокеанському регіоні. До Microsoft він також деякий час був співробітником компанії Apple.