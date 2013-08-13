Президент ОАЕ купив «королеву яхт» (фото)

Сім'я президента Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), ​​шейха Халіфи бен Заїда Аль Нахайяна, придбала найбільшу в світі яхту - Azzam.

Як повідомляє Росбалт з посиланням на Yachts France, судно завдовжки 180 метрів перевершило попереднього рекордсмена - яхту Eclipse, що належить Роману Абрамовичу.

Azzam сконструювали в німецькій фірмі Lurssen, і спустили на воду в квітні 2013 року. Вартість яхти складає близько 468 млн євро.

На тему: Шевченко засмагав на яхті Абрамовича (фото)

Декором "королеви яхт" займався французький дизайнер інтер'єру Крістоф Леоні. На яхті встановлено двигуни, потужність яких еквівалентна 94 тисячам кінських сил. Швидкість гіганта може досягати 30 морських вузлів, що робить її однією з найшвидших у своєму класі.