Янукович привітав Фіделя Кастро

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

Звертаючись до Кастро, глава Української держави висловив переконання, що закладений за сприяння лідера Кубинської революції фундамент українсько-кубинської взаємодії і надалі слугуватиме міцним підґрунтям для розбудови дружніх відносин між нашими країнами.

Янукович побажав Кастро міцного здоров'я, довголіття та благополуччя.

*** Фідель Алехандро Кастро Рус народився 13 серпня 1926 року. Один з основних лідерів Кубинської революції. Кастро перебував на посаді прем'єр-міністра Куби з лютого 1959 по грудень 1976 року та головою Державної ради Куби, головою Ради міністрів Куби, до відставки з посади в лютому 2008 року. Він був першим секретарем Комуністичної партії Куби з 1965 до 2008 року, доки не пішов у відставку за станом здоров'я.