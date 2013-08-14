Міноборони Індії: кілька моряків загинули при пожежі на підводному човні

Пожежа на підводному човні "Сіндуракшак", затонулому в індійському порту Мумбаї, забрала життя кількох моряків ВМС Індії, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на агентство Франс Прес.

"Я сумую за моряками, які віддали життя на службі країні", - заявив міністр оборони країни Аракапарамбіл Ентоні. При цьому він не уточнив кількість жертв аварії.

У ніч на середу на борту підводного човна російського виробництва "Сіндуракшак", пришвартованого в порту Мумбаї, стався вибух, після чого почалася пожежа. Кілька людей врятувалися від вогню, зістрибнувши у воду, деякі з них були доставлені в лікарню. Субмарина затонула, на поверхні залишається лише невелика її частина, повідомляють місцеві ЗМІ.