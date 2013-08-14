У Мумбаї вибухнув підводний човен, на борту заблоковані 18 моряків
У порту індійського міста Мумбаї в ніч на середу, 14 серпня, стався вибух на підводному човні російського виробництва «Сіндхуракшак».
Як повідомляється на сайті газети Times of India, після вибуху почалася пожежа. На борту субмарини, за попередніми даними, заблоковані 18 моряків, у тому числі три офіцери.
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Уточнюється, що човен знаходиться в спеціальному охоронюваному доці. Про причини вибуху поки нічого не відомо, повідомляє Lenta.ru.
За даними видання, частині моряків, які перебували на субмарині, вдалося врятуватися, стрибнувши у воду. Кілька членів екіпажу постраждали і були госпіталізовані.
На сайті газети Hindustan Times повідомляється, що в результаті вибуху підводний човен майже повністю занурився у воду.
«Сіндхуракшак» повернулася до Індії з Росії, де проходив ремонт і модернізацію, у квітні 2013 року. Модернізацією підводного човна займалося ВАТ «ЦС Зірочка» в Северодвінську. За даними РІА Новости, на субмарині був встановлений комплекс ракетного озброєння «Club-S», гідроакустичний комплекс «Ushus», система радіозв'язку «СCS-MK-2», зроблені інші роботи для підвищення боєздатності і безпеки підводного човна.
«Сіндхуракшак» представляє собою експортну модифікацію проекту «Палтус» (за класифікацією НАТО - Kilo), була закладена на «Адміралтейських верфях» (Санкт-Петербург) в 1995 році за замовленням ВМС Індії.