У Мумбаї вибухнув підводний човен, на борту заблоковані 18 моряків

Як повідомляється на сайті газети Times of India, після вибуху почалася пожежа. На борту субмарини, за попередніми даними, заблоковані 18 моряків, у тому числі три офіцери.

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Уточнюється, що човен знаходиться в спеціальному охоронюваному доці. Про причини вибуху поки нічого не відомо, повідомляє Lenta.ru.

За даними видання, частині моряків, які перебували на субмарині, вдалося врятуватися, стрибнувши у воду. Кілька членів екіпажу постраждали і були госпіталізовані.

На сайті газети Hindustan Times повідомляється, що в результаті вибуху підводний човен майже повністю занурився у воду.

«Сіндхуракшак» повернулася до Індії з Росії, де проходив ремонт і модернізацію, у квітні 2013 року. Модернізацією підводного човна займалося ВАТ «ЦС Зірочка» в Северодвінську. За даними РІА Новости, на субмарині був встановлений комплекс ракетного озброєння «Club-S», гідроакустичний комплекс «Ushus», система радіозв'язку «СCS-MK-2», зроблені інші роботи для підвищення боєздатності і безпеки підводного човна.

«Сіндхуракшак» представляє собою експортну модифікацію проекту «Палтус» (за класифікацією НАТО - Kilo), була закладена на «Адміралтейських верфях» (Санкт-Петербург) в 1995 році за замовленням ВМС Індії.