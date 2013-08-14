Єгипет: Ісламісти кажуть про 120 загиблих, до Каїра не пускають потяги (відео)

Про це повідомляє РІА Новости.

Офіційного підтвердження інформації про кількість загиблих поки не надходило. Наявні дані про 120 загиблих і сотні потерпілих повідомили агентству в польовому госпіталі ісламістів.

Як відомо, сили МВС країни вранці в середу почали розгін двох наметових таборів прихильників Мурсі в Каїрі. Поліція для цих цілей використовує гранати зі сльозогінним газом. Обидві площі оточені броньовиками, в небі літають армійські вертольоти. Ісламісти заявляють про те, що поліція використовує вогнепальну зброю. МВС повідомило, що під час операції був убитий один поліцейський, постраждали ще п'ять.

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На цю хвилину силам єгипетської поліції вдалося повністю очистити площу перед Каїрським університетом в Гізі, на якій більше місяця проводили свої протестні акції прихильники поваленого президента Мухаммеда Мурсі, однак на площі біля мечеті Рабіа аль-Адавійя продовжують перебувати тисячі осіб.

Також МВС Єгипту в середу призупинило залізничне сполучення між Каїром і рештою країни, щоб уникнути подальшого поширення заворушень.

"Рух поїздів з і в Каїр за всіма напрямками зупинено до подальших розпоряджень з міркувань безпеки, щоб не дозволити людям мобілізуватися", - наводить агентство Франс Прес слова представника залізничної компанії.

Нагадаємо, минулого тижня єгипетські ЗМІ повідомляли, що операція з припинення безстрокових акцій прихильників усуненого від влади екс-президента Мурсі може зайняти кілька тижнів.

Акції ісламістів почалися практично відразу після того, як військові усунули екс-президента Мурсі від влади 3 липня. На площах з'явилися наметові містечка, польові кухні та лікарні, трибуни для виступів. Низка ЗМІ ведуть пряму трансляцію з місць проведення акцій. Після появи інформації про можливий штурм, ісламісти звели на підступах загородження з тротуарної плитки, мішків з піском, металоконструкцій. МВС Єгипту повідомляє, що у демонстрантів є зброя і вибухівка.