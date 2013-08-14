Тайфун «Ютор» потопив суховантажне судно
Поблизу Гонконгу через тайфун затонуло суховантажне судно.
Суховантажне судно під прапором Гонконгу затонуло в місцевій акваторії в умовах шторму, викликаного тайфуном "Ютор", передає ІТАР-ТАСС.
Екіпаж у складі 21 особи покинув судно, яке тонуло, його підібрав рятувальний вертоліт.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, корабельна аварія сталася в Південно-Китайському морі за 80 км. на північний захід від Гонконгу. 190-метрове судно "Транс саммерс" йшло з вантажем нікелевої руди з Індонезії до КНР.
Через розгул стихії в місті весь день залишалися закритими школи, урядові установи і банки. Не велися торги на Гонконгівській фондовій біржі. У аеропорту було скасовано або затримано десятки авіарейсів. На даний час тайфун віддаляється від мегаполісу і просувається вглиб материкового Китаю.