Лідер опозиції Єгипту подав у відставку з посади віце-президента

Віце-президент Єгипту Мухаммед ель-Барадеї заявив про відхід у відставку на тлі розгону табору демонстрантів і зіткнень в країні, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Рейтер.

"Мені стало важко нести відповідальність за рішення, з якими я не згоден", -йдетьться в заяві віце-президента.

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Екс-глава МАГАТЕ був одним із лідерів опозиції до усунення від влади військовими президента-ісламіста Мухаммеда Мурсі. Після призначення тимчасовим Президентом Єгипту Адлі Мансура ель-Барадеї обійняв пост віце-президента.

Підрозділи єгипетського МВС спільно з армійськими частинами вранці в середу почали розгін двох наметових таборів прихильників екс-президента Мухаммеда Мурсі в Каїрі. Поліція з цією метою використовує гранати зі сльозогінним газом. Пізніше зіткнення перекинулися й на інші провінції. Ісламісти стверджує, що МВС і армія застосовують вогнепальну зброю. У цьому ж ісламістів звинувачують і силовики. За словами прихильників Мурсі, жертвами зіткнень стали близько двох тисяч чоловік. Міністерство охорони здоров'я країни підтвердило загибель 149 чоловік.